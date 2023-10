Zwölfjähriger wird in Erfurt vermisst – Polizei veröffentlicht Foto

Erfurt. Seit Donnerstag wird in Erfurt ein Kind vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe und hat zwei Fotos sowie eine Beschreibung des Jungen veröffentlicht.

Seit dem Donnerstagabend wird der zwölfjährige Idris Saado aus Erfurt vermisst. Laut Polizei wurde der Junge zuletzt gegen 19 Uhr am Edeka-Markt am Binderslebener Knie gesehen. Er Junge wohnt im Bereich der Brühlervorstadt, lebt jedoch mit seiner Familie noch nicht sehr lange in Erfurt, sodass er bislang wenige Kontaktpersonen habe. Zudem müsse von einer geringen Ortskenntnis ausgegangen werden.

Idris spricht Deutsch mit Akzent. Er ist etwa 150 bis 160cm groß, hat eine korpulente Statur und wiegt circa 60 bis 70 Kilogramm. Er hat kurze schwarze Haare (5 bis 6 cm lang) mit rot gefärbtem Pony. Bekleidet war der Junge zuletzt mit einem olivfarbenen Kapuzen-Pullover und einer blauen Stoffhose. Hier sind zwei Bilder von der Polizei veröffentlicht worden.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt unter der Telefonnummer: 0361/574324602 entgegen.