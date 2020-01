1. FC Nürnberg und Viktoria Plzen zum Kick nach Gera eingeladen

Die Stadt Gera und Fußball-Thüringenligist BSG Wismut Gera haben eine Initiative gestartet, um den Zweitbundesligisten 1. FC Nürnberg für einen freundschaftlichen Vergleich nach Gera zu holen. Ein gemeinsames Schreiben haben deshalb Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und Wismut-Präsident Frank Neuhaus verfasst und am Rande des 22. Geraer Oldie-Turniers unterschrieben.

Darin bitten beide den Aufsichtsratsvorsitzenden des 1. FC Nürnberg, Thomas Grethlein um ein Gastspiel im Geraer Stadion der Freundschaft. Ein Schriftstück mit dem gleichen Wortlaut ging auch an Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD). „Damit setzen wir den nächsten Teil unseres Zukunftskonzepts, um speziell den Teil Bundesliga. Wir müssen den Verein aus dem finanziellen Tal führen und hoffen da auf die Unterstützung aus unserer Partnerstadt“, so Frank Neuhaus.

Vor 30 Jahren über 10.000 Zuschauer im Geraer Stadion

Am 11. Februar 1990 gastierte der Club zuletzt in Gera. Foto: Jens Lohse

Julian Vonarb sah auch den politischen Aspekt. „30 Jahre nach dem letzten Auftritt der Nürnberger ist es an der Zeit, den Club wieder einmal in Gera begrüßen zu dürfen“, sagte er. Am 11. Februar 1990 hatte der 1. FC Nürnberg als damaliger Bundesligist mit Andreas Köpke, Thomas Brunner, Jörg Dittwar, Thomas Kristl, Reiner Wirsching und Ralf Dusend in Gera gastiert. Ein gutes halbes Jahr vor der Deutschen Einheit wurden in jenen Tagen im Februar viele innerdeutsche Kontakte auf den Fußballplätzen geknüpft. Eintracht Braunschweig kickte beim 1. FC Magdeburg, der 1. FC Kaiserslautern bei Dynamo Dresden und Stahl Brandenburg, Hannover beim Halleschen FC, Borussia Mönchengladbach beim 1. FC Lok Leipzig, Werder Bremen bei Hansa Rostock.

Mehr als 10.000 Zuschauer waren damals im Stadion der Freundschaft vor Ort. Mit 2:3 unterlagen die Orange-Schwarzen nach großem Kampf und zogen sich als damaliger DDR-Ligist äußerst achtbar aus der Affäre. Das Vorwort im Programmheft schrieb übrigens Uwe Leonhardt. Der spätere Präsident des FC Erzgebirge Aue war damals Sektionsleiter Fußball bei Wismut Gera. Jetzt führt sein Zwillingsbruder Helge den Veilchen-Verein.

Eine weitere Einladung haben die Geraer verschickt. In die tschechische Partnerstadt Plzen hat man ebenso einen Brief gesendet, will Viktoria Plzen an die Weiße Elster holen. Die Tschechen, derzeit Zweiter der Fortuna-Liga, scheiterten zwar in diesem Jahr an der Qualifikation für die Europaleague, nachdem man gegen die Belgier von Royal Antwerpen aufgrund der Auswärtstorregel den Kürzeren zog. 2018 hatte man es in der Europaleague sogar bis ins Achtelfinale geschafft und war dort erst in der Verlängerung an Sporting Lissabon gescheitert. „Das wäre dann unser Europapokal-Spiel im Rahmen unseres Zukunftskonzepts“, so Frank Neuhaus. Die Geraer steigen in diesen Tagen in die Wintervorbereitung ein. Das erste Testspiel findet am Sonntag beim vogtländischen Landesligisten Reichenbacher FC statt. Derzeit bäckt die Wismut-Elf in Sachen Testspiele also noch kleinere Brötchen. Das könnte sich aber schon bald ändern.