10. Geraer Firmenlauf: Von Selbstläufern und Laufmaschen

Gera. Diese Teams und Chefs hatten die schnellsten Beine beim 10. Geraer Firmenlauf:

Es hat zwar nicht ganz geklappt mit den 1000 Läufern zur 10. Ausgabe, dennoch war der Gera Arcaden-Firmenlauf wieder ein Erfolg inklusive Starterrekord. Und obwohl natürlich Spaß, Bewegung und Teambuilding im Vordergrund stehen, gab es am Ende trotzdem eine Wertung.

Glückliche Gesichter beim Zieleinlauf. Foto: Peter Michaelis

Bei den Frauen-Teams siegte das Team „Selbstläufer Bodenordnung!“ vom Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation mit Silke Schnabel, Annika Tränkner, Ronja Putze und Anja Schröder mit einer Gesamtlaufzeit von 41,15 Minuten. Zweite wurden die „Laufmaschen“ der Deutschen Rentenversicherung in 41,40 Minuten, dritte die „Semperfrauen“ von der Entdecker-Gemeinschaftsschule mit 43,39 Minuten.

Bei den Männern waren in der addierten Zeit von 27,52 Minuten Niklas Koepp, Falk Haase, Max Kießling und Lenny Schumann vom Team Kaeser 1 der Kaeser Kompressoren SE am schnellsten. Zweiter wurde Team 1 der Askion GmbH in 28,58 Minuten vor Team 1 von der Schuh-Petters GmbH in 29,12 Minuten.

Das gemischte Team Petters 2 mit Nadine Sonnabend, Alexander Henneberg, Christian Petters und Katrin Menge gewann die Mixed-Wertung in 34,48 Minuten. Zweiter wurde das Team der „Vierten“ des Panzerpionierbataillons 701 mit 35,11 Minuten, dritter wurde Cross Fit Gera in 35,37 Minuten.

In der Sonderwertung schnellste Chefin gewann Nadine Sonnabend vom Team Petters 2, sie rannte die Zwei-Kilometer-Innenstadtrunde in 9,16 Minuten. 6,20 Minuten brauchte der schnellste Chef dafür, Jens Thieme vom Team Askion 1.

Die meisten Starter hatte die Bauerfeind AG am Start. 25 Viererteams bedeutet sage und schreibe 100 Läufer. Es folgten die Bikar mit neun Teams, Lidl und die Deutsche Rentenversicherung mit je acht Teams und die Bundeswehr, die Lebenshilfe und Kaeser mit je sieben Teams. Alle Ergebnisse unter www.geraer-firmenlauf.de.