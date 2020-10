Gera. Am Samstag wurde ein Junge auf seinem Fahrrad in Gera von einem Autofahrer erfasst. Das Kind kam ins Krankenhaus.

10-Jähriger in Gera angefahren - Polizei ermittelt zu Körperverletzung

Am Samstag gegen 14:30 Uhr übersah laut Polizei ein 66-jähriger Autofahrer in Gera, von der Berliner Straße nach rechts in die Friedrich-Engels-Straße abbiegend, einen 10-jährigen Radfahrer, der auf dem Gehweg stadtauswärts fuhr, welcher daraufhin zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Vorsorglich wurde der Junge ins Klinikum gebracht.

Ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldung aus der Region