100-jähriges Vereinsjubiläum der Turn- und Sportgemeinschaft Zwackau

Die Gymnastikgruppe der TSG Zwackau bei einem Übungsabend Anfang der 1980er Jahre in der Gaststätte Zwackau.

Zwackau. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums werden für eine Dokumentation Erinnerungsstücke aller Art gesammelt, die mit dem Sportverein Zwackau in Verbindung gebracht werden.

Die Turn- und Sportgemeinschaft Zwackau feiert 2024 das 100-jährigen Bestehen. Aus diesem Anlass soll eine umfassende Dokumentation erstellt werden. Für diesen Zweck sind noch Fotos von Turnfesten oder Schauturnveranstaltungen in benachbarten Orten, Urkunden und andere Erinnerungsstücke aller Art, Informationen über die früheren Theateraufführungen der Freizeitsportler und Mitteilungen über besondere Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Verein gefragt. Wer helfen kann, ist bei Sabine Gerschner willkommen – unter Telefon 01 51/75 06 86 39 oder auch per E-Mail an gerschner.sabine@gmail.com.