11,6 Millionen Euro für Glasfaserausbau in Bad Köstritz

Von Marcel Hilbert

Bad Köstritz. Rund 11,6 Millionen Euro sollen ab diesem Jahr und bis voraussichtlich 2024 in den Breitbandausbau in Bad Köstritz und umliegenden Gemeinden investiert werden. Mit ihrer Unterschrift unter dem Ausbau-und Konzessionsvertrag gaben der Bad Köstritzer Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) und Karsten Kluge, Geschäftsführer des beauftragten Unternehmens Thüringer Netkom, den Startschuss zum Ausbau des Glasfasernetzes.

Mit dem von Bund und Land zu insgesamt 90 Prozent geförderten Ausbauvorhaben wird den sogenannten „Weißen Flecken“ mit unter 30 Mbit/s der Kampf angesagt. Mit Glasfaser-Direktanschlüssen sollen durch den Ausbau fast 1000 Haushalte, über 140 Unternehmen sowie sechs Schulen und sieben öffentliche Einrichtungen in Bad Köstritz und den Ortsteilen Reichardtsdorf und Pohlitz sowie in den Nachbargemeinden Hartmannsdorf, Rüdersdorf, Töppeln, Harpersdorf, Kraftsdorf und Caaschwitz erschlossen werden.

Damit seien laut Netkom für alle Kunden Bandbreiten bis 1 Gigabit pro Sekunde möglich. Das Netz, das sei Fördervoraussetzung, ist anbieteroffen, heißt es auf Nachfrage. Die Netkom, Tochter der Thüringer Energie AG (Teag), biete aber auch eigene Tarife an. Für zunächst sieben Jahre habe sich das Unternehmen nun vertraglich neben dem Ausbau zur Betreibung des Netzes verpflichtet.

Es sei bis hierher ein wahrer Kraftakt gewesen, sagt Karsten Kluge von Netkom und meint ein umfangreiches Ausschreibungsverfahren. Mit Ausschreibungen geht es nun weiter, nämlich für die konkreten Bauarbeiten, die bestenfalls noch dieses Jahr beginnen sollen. Immerhin ist auf etwa 63 Kilometern Gesamtstrecke klassischer Tiefbau nötig, sollen rund 385 Kilometer Glasfaserleitung verlegt werden. Wegen dieser Arbeiten hoffe man weiter auf gute Zusammenarbeit mit den Kommunen und schon jetzt auf das Verständnis für einhergehende Einschränkungen.

Dafür sei der Ausbau ein wichtiger Schritt für die Standortsicherung und die Wettbewerbsfähigkeit, sagt Dietrich Heiland. Schnelles Internet gehöre für ihn inzwischen zur guten Erschließung von Wohn- und Wirtschaftsstandorten wie Wasser und Strom. Eine Erschließung auch abseits der Ballungsgebiete sei zudem eine wichtige Maßnahme zum Erhalt des ländlichen Raumes.