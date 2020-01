11 Hektar stehen für ambitioniertes Lederhose-Projekt bereit

Lederhose. „Wir haben ja die Hoffnung, dass das jetzt so schnell geht, wie beim Bratwurstmuseum.“ Das Augenzwinkern von Andreas Weber (FWG Pro Kommune) ist durchs Telefon zu hören. Der Bürgermeister der Gemeinde Lederhose weiß, dass dem nun geschafften kleinen Schritt noch einige planerische folgen müssen, ehe man sich irgendwann tatsächlich zum ersten Spatenstich für einen Lederhosen-Freizeitpark mit angeschlossener Produktion des Beinkleids verabreden kann.

Dass diese Idee zweier österreichischer Projektentwickler nicht nur nach wie vor im Raum steht, sondern aktiv voran getrieben wird, darüber informierte jetzt Kevin Dax. Der Geschäftsführer der Salzburger Start Up Dax GmbH ist einer der Initiatoren des Projektes, das in der Nachbarschaft der deutschlandweit bekannten Autobahn-Abfahrt Lederhose einen Themenpark im Stile von „Karls Erdbeerhof“ und eine Produktionsstätte für „Original-Lederhosen aus Lederhose“ vorsieht.

Flächen-Verfügbarkeit als Grundlage für die weiteren Planungen

Kevin Dax, Andreas Weber, Bürgermeister von Lederhose, Markus Kertscher von CDU und Mittelstandsvereinigung und Erwin Roth (von links) bei der Projektvorstellung. Foto: Marcel Hilbert

Das Projekt „nimmt konkrete Gestalt an“, freut sich Kevin Dax in seiner Pressemitteilung. Und zwar in der Form, dass inzwischen für eine 110.000 Quadratmeter umfassende Fläche westlich der A9-Abfahrt, also in Richtung Schwarzbach, die Verfügbarkeit der Flächen vertraglich geregelt sei. „Alle Grundstückseigentümer sind mit Verkauf beziehungsweise Verpachtung der über 110.000 Quadratmeter einverstanden“, heißt es. Die Zustimmung aller Grundstückseigentümer habe man inzwischen schriftlich vorliegen, erklärt Kevin Dax.

„Das ist auch mein Kenntnisstand“, bestätigte auf unsere Nachfrage Andreas Weber. Er spricht von Optionsverträgen, mit denen die Verfügbarkeit der elf Hektar gesichert ist. Als nächste Schritte bedürfe es nun der Raumordnung des Landes und der Berücksichtigung in der Regionalplanung, ehe dann auf kommunaler Ebene ein B-Plan verabschiedet werden kann, zählt Weber auf. Er sei dennoch „vorsichtig optimistisch“, hier einigermaßen zügig voran zu kommen.

Salzburger Unternehmer lobt politische Akteure vor Ort

Sein bisheriges Engagement und auch das anderer lokaler Akteure lobt der Unternehmer aus der Alpenrepublik ausdrücklich: „Ohne die nachhaltige Unterstützung der politischen Entscheidungsträger, allen voran Bürgermeister Weber aus Lederhose, wäre es nie zu diesem Punkt gekommen. Das ist ein toller Beginn des Jahres 2020. Wir werden die praktische Umsetzung ab sofort mit Hochdruck weiter betreiben.“

Auch das Münchenbernsdorfer Stadtrats- und Kreistagsmitglied Ulli Schäfer (CDU) gehört zu denen, die das Vorhaben aktiv begleiten. „Die aufwendige Arbeit hier vor Ort, vor allem im Hintergrund hat sich gelohnt. Und sie geht weiter.“ Allerdings vermisst er weiterhin eine stärkere Unterstützung des Projektes aus seiner Stadt. Bestärkt sieht Kevin Dax das Vorhaben indes durch die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, die ihre Grundstücke in dem Areal für das Projekt bereitgestellt habe.

25-Millionen-Investition und 300 Arbeitsplätze stehen im Raum

Im Mai 2019 hatten der junge Unternehmer und seine Stratege Erwin Roth ihre Vision für die Gemeinde mit dem außergewöhnlichen Ortsnamen öffentlich vorgestellt. Die umfasst die Produktion von Lederhosen von der Tracht bis hin zur aktuellen, modischen Beinbekleidung in sämtlichen Längen und Farben sowie den direkten Handel auf der einen Seite, den Themenpark mit Hotel, ständigem Oktoberfest-Bierzelt, einem lebendigen Handwerksmuseum und mehr als Touristenattraktion an der vielbefahrenen Nord-Süd-Achse A9 auf der anderen Seite. Von bis zu 300 Arbeitsplätzen und einer 25-Millionen-Euro-Investition war damals die Rede, wobei man neben Finanzinvestoren auch auf Geldgeber aus der Modebranche hoffe. Die Marke „Original Lederhosen aus Lederhose“ war damals bereits geschützt.