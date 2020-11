13-Jährige nach Angriff in Gera im Krankenhaus

Gera. In Gera wurde eine 13-Jährige an einer Straßenbahnhaltestelle von einem Pärchen angegriffen. Das Mädchen musste in ein Krankenhaus.

In Gera musste eine 13-Jährige nach einem Angriff von einem Pärchen ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe sich das Mädchen am Montag gegen 18.20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle in der Heinrichstraße aufgehalten, als eine unbekannte Frau die vor dem Mädchen auf dem Boden abgestellte leere Getränkedose an sich nehmen wollte. Dies habe die 13-Jährige jedoch verweigert.

Nach Auskunft der Jugendlichen mischte sich daraufhin ein unbeteiligtes Pärchen ein, wobei der Mann ein unbekanntes Spray in Richtung der 13-Jährigen sprühte. Anschließend entfernten sich sowohl das Pärchen, als auch die unbekannte Frau und konnten trotz eingeleiteter Fahndung nicht gefunden werden.

Die 13-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, die Erziehungsberechtigten über den Vorfall informiert. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. dem bislang unbekannten Pärchen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Beschreibung des Pärchens: Mann: ca. 30 Jahre, ca. 180, 3 Tage-Bart, ungepflegte Äußeres, dunkle Haare, Tunnel in beiden Ohren, schwarze Arbeitshose Frau: ca. 160 cm, lange blonde Haare (mit dunklen Ansätzen), Nasenpiercing, braune Hose

Ebenfalls am Montagabend kam die Polizei gegen 19.55 Uhr am Museumsplatzes zum Einsatz. Dort wurden zwei 21-Jährige durch einen bislang Unbekannten Täter angegriffen und leicht verletzt. Im Anschluss sei der Angreifer geflohen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden.