13. Traktorentreffen in Ronneburg

Ronneburg. Einladung in die Neue Landschaft in Ronneburg auf der Friedrichshaide

Am kommenden Montag, dem 1. Mai, lädt die Stadtverwaltung Ronneburg als Veranstalter zum 13. Traktorentreffen in die Neue Landschaft in Ronneburg ein.

Das 13. Treffen auf der Friedrichs- haide werde endlich wieder ein Treffen ohne jedwede Einschränkungen pandemiebedingt sein, freut sich die Stadtverwaltung.

Ein Muss auf jeder Traktorenschau ist der Lanz-Bulldog, der im Juni 1921 seine Premiere in Leipzig feierte und somit seinen 100. Geburtstag im Jahr 2021. Aber auch andere Traktoren und Landmaschinen werden zu sehen sein, wie zum Beispiel Deutz, Primus, Hanomag, Fendt, Schlüter, Eicher, Stock, Röhr, Fahr, HELA und Allgaier. Aber auch neue Traktor-Typen wie Porsche, Pionier, Famulus, ZT oder Außenseiter Traktoren der Marke Eigenbau mit Trabantmotor. Jede Maschine hat ihren Steckbrief am Bug und die Zuschauer können so die technischen Einzelheiten in Ruhe ablesen. Ein Korso durch den Landschaftspark wird 13 Uhr durchgeführt. Hier sind viele Traktoren in Aktion zu sehen.

Das Bühnenprogramm wird durch die Dixie-Mix-Altstars musikalisch begleitet. Die Stüb’l Dancer Tautenhain treten auf sowie CAT-Henschelmann.

Neue Landmaschinen werden präsentiert von den Lehrlingen der ortsansässigen Firma Horsch.

Der Sensenmeister, Schmiedemeister, eine Mützenstickerei sowie Segway sind genauso Anlaufpunkte, wie der Rassekaninchenzuchtverein. Zum Austoben wird die XL-Traktor-Hüpfburg für die jüngsten Traktorfreunde aufgestellt. Traktorrundfahrten für Jung und Alt mit dem Elstertal-Express durchs Gessental werden durchgeführt.