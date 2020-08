Schüler und Kollegium der Christlichen Gemeinschaftsschule beginnen das Schuljahr in Räumen über der Mensa der Dualen Hochschule.

Gera. Christliche Gemeinschaftsschule zieht für zwei Wochen auf den Campus nach Tinz. Am 14. September soll dann der Unterricht im Neubau starten.

143 Kinder lernen in der Dualen Hochschule Gera

Die Entscheidung ist gefallen. Das neue Schuljahr der Christlichen Gemeinschaftsschule Gera startet nicht im Neubau am Bahnhof. Für zwei Wochen lernen die 143 Mädchen und Jungen zunächst auf dem Campus der Dualen Hochschule Gera in Tinz. Am 14. September soll dann der Neubau bereit sein.