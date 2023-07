150 Liter Diesel in Gera gestohlen

Gera. Unbekannte Täter haben in Gera 150 Liter Diesel gestohlen. Dafür mussten sie in ein Gelände einbrechen.

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende ungefähr 150 Liter Diesel von einem Lkw abgezapft. Das Fahrzeug war auf dem Gelände eines Klärwerkes in der Pohlitzer Straße abgestellt, so die Polizei.

Für den Beutezug brachen die Diebe gewaltsam in das Gelände ein. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon: 0365 / 829-0).

