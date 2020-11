17-Jähriger mit messerähnlichem Gegenstand verletzt – Mehrere Unfälle – Gärten aufgebrochen

Ein 17-Jähriger ist am Montag in Gera von einem Unbekannten mit einem messerähnlichen Gegenstand am Arm verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erstattete der Jugendliche am Donnerstag eine Anzeige wegen Körperverletzung. Seinen Angaben zufolge war er am Montag zwischen 19 und 20 Uhr von der Heinrichstraße zum Platz der Republik unterwegs, als er im Bereich des Durchgangs bemerkte, dass sich jemand an seinem Rucksack zu schaffen machte. Darauf angesprochen habe der Unbekannte zunächst wirr und unverständlich geantwortet. Anschließend verletzte der Mann den Jugendlichen am Arm und flüchtete. Der Unbekannte ist circa 180 cm groß, von kräftiger Statur. Er war schwarz bekleidet und trug eine Wollmütze.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 an die Polizei zu wenden.

Zwei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Zwei Personen wurden am Donnerstag bei einem Unfall nahe Frießnitz (Gemeinde Harth-Pöllnitz) verletzt. Laut Polizei wollte eine 45-jährige VW-Fahrerin gegen 15 Uhr von der Bundesstraße 175 nach links auf die Bundesstraße 2 in Richtung Großebersdorf abbiegen, als sie die Vorfahrt eines 32-jährigen Opel-Fahrers missachtete, der in Richtung Gera fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Zwölf Gärten aufgebrochen

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag und Donnerstag gewaltsam Zutritt zu insgesamt zwölf Gärten der Kleingartenanlage „Der Prehlis“ in der Langenberger Straße in Gera. Die Gartenlauben seien durchwühlt und diverse Werkzeuge und Gartengeräte gestohlen worden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

Mann und Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Kurz vor dem Kreisverkehr Ronneburg sind am Donnerstagvormittag ein Autofahrer und seine Mitfahrerin verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Ford-Fahrer hatte gegen 11 Uhr offenbar zu spät bemerkt, dass der VW vor ihm bremste und fuhr auf diesen auf, so die Polizei. Sowohl der Fahrer des Ford als auch dessen Mitfahrerin wurden verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichen mit Traktor unterwegs

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Berga/Elster und Eula kontrollierten Polizisten am Donnerstag gegen 15.30 Uhr den Fahrer eines Traktors. Es stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem befanden sich auch keine amtlichen Kennzeichen am Traktor, so die Polizei. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfallhergang gibt Rätsel auf

Am Donnerstag wurde die Polizei in Zeulenroda-Triebes gegen 18 Uhr zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls in die Schleizer Straße gerufen. Vor Ort angekommen, stellten die Polizisten fest, dass ein VW und ein Audi miteinander zusammengestoßen. Aufgrund der vorhandenen Spurenlage müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem VW kollidierte und diesen seitlich an den Audi schob. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03661 6210 zu melden.

