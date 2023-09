18-Jähriger beschädigt Eingangstür von Geraer Supermarkt und schlägt auf Mitarbeiter ein

Gera. In einem Geraer Supermarkt hat ein 18-Jähriger für Ärger gesorgt. Mehrere Streifenwagen rückten aus.

Kurz vor Ladenschluss ist es am Samstagabend in Gera in einem Supermarkt in der Berliner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizei hatte ein alkoholisierter 18-Jähriger zunächst eine Glastür im Eingangsbereich beschädigt. Als er daraufhin durch Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen wurde, schlug der 18-Jährige unvermittelt auf diese ein und verließ anschließend den Markt.

Durch den sofortigen Einsatz mehrerer Streifenwagen konnte der Angreifer in der Nähe gestellt werden. Den 18-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

