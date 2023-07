18-Jähriger in Rückersdorf von mehreren Personen bedroht und bestohlen

Rückersdorf. Mehrere Personen haben einen 18-Jährigen in seiner Wohnung bedroht und bestohlen. Deshalb wählte der junge Mann aus Rückersdorf hat den Notruf.

Ein 18-Jähriger rief am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr per Notruf die Polizei, da ihn mehrere Personen bedrohten. Demnach hatten die vier mutmaßlichen Täter den jungen Mann an seiner Wohnanschrift aufgesucht, wobei es offenbar zum Streit kam.

Daraufhin verschafften sie sich Zugang zur Wohnung und bedrohten den 18-Jährigen. Zudem stahlen sie eine Zigarettenschachtel. Schließlich sei es ihm gelungen, die Personen aus der Wohnung zu verweisen. Als die Polizei eintraf, waren die mutmaßlichen Täter bereits fort. Ihre Namen seien allerdings bekannt. Es wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

