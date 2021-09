18. Ostthüringen Tour rollt Anfang Oktober

Gera/Münchenbernsdorf/Silbitz. Etappen sind Gera, Silbitz und Münchenbernsdorf.

Nachdem im Vorjahr die Ostthüringen Tour aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, zeigen sich die Geraer Organisatoren zuversichtlich, dass die 18. Auflage über die Straßen von Gera, Silbitz und Münchenbernsdorf rollen kann.

Geplant ist die Etappenfahrt für die männlichen und weiblichen Klassen U11 und U13 sowie die Schülerinnen U15 vom 1. bis 3. Oktober.

Der Streckenverlauf steht fest, die Detailplanung läuft bereits auf Hochtouren. Beim Veranstalter liegen über 200 Anmeldungen aus dem gesamten Bundesgebiet für Teilnehmer im Alter zwischen neun und 14 Jahren vor. Das Rundfahrtkonzept sei das, was die Nachwuchs-Tour so interessant mache. Die Rennen beginnen am Freitag, dem 1. Oktober, mit dem Prolog in Gera-Debschwitz.

Sonnabend starten die U15-Schülerinnen zum Einzelzeitfahren

Während die Nachwuchstalente der U11 und U13 am darauffolgenden Samstag, dem 2. Oktober, ihre Fähigkeiten im Betriebshof der Silbitz Group GmbH zunächst im Geschicklichkeitsfahren unter Beweis stellen können, starten die U15-Schülerinnen in einem Einzelzeitfahren.

Nachmittags treten dann alle Teilnehmer auf einem vier Kilometer langen Rundkurs in der Gemeinde Silbitz an, mit unterschiedlicher Rundenanzahl je nach Altersklasse.

Am Sonntag wird die Abschlussetappe der Ostthüringen Tour traditionell mit dem Straßenrennen in Münchenbernsdorf ausgetragen und anschließend werden die Gesamtsieger geehrt. Bereits seit 2010 ist die Ostthüringen Tour zu Gast in der Kleinstadt südwestlich von Gera.

Auch beim Rahmenprogramm für nichtlizensierte Teilnehmer setzen die Organisatoren auf Bewährtes. Während die Jüngsten sich beim Laufradrennen und Fette-Reifen-Rennen messen können, wird es am Sonntag auch wieder ein 72 Kilometer langes Jedermann-Rennen geben.

