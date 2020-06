Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

180 Besucher sahen bisher die Freiraumpläne in Gera

Gera. Insgesamt 180 Besucher sahen in der ersten Woche die 19 Entwürfe für die Freiflächen in Geras Neuer Mitte im Kultur- und Kongresszentrum. Allein am Samstag fanden 81 Besucher den Weg in die Ausstellung, so die Stadtverwaltung.

Begleitend fand an den ersten zwei Tagen die Bürgerakademie statt, welche vom Verein Ja – für Gera in Kooperation mit der Volkshochschule Gera organisiert wurde. Im Rahmen dieser Veranstaltung führte am 3. Juni einer der Fachpreisrichter, Wolfram Stock, durch die Präsentation und erläuterte die Preisgerichtsarbeit sowie die Entwürfe der Preisträger.

Zugelassen waren wegen des Hygieneschutzes maximal 15 Gäste, jedoch bestand ein großes Interesse.

Die Ausstellung ist bis Ende Juni dienstags bis freitags 14 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 16 Uhr zu sehen.