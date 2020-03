Die Puppenbühne in Gera muss saniert werden. Dafür sollen nun Bundes-Fördermittel fließen. (Archivfoto)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

2,4 Millionen Euro Bundesförderung für Geraer Puppenbühne

Die Sanierung des Puppentheaters Gera wird mit 2,4 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert. Das teilte am Mittwoch die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser mit und verwies auf eine entsprechende Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestages.

„Ich freue mich sehr, dass sich mein Einsatz für das traditionsreiche Geraer Puppentheater, das ich selbst von zahlreichen Besuchen in meiner Kindheit kenne, gelohnt hat“, erklärt sie und erinnert daran, dass sie vor Kurzem den haushaltspolitischen Sprecher ihrer Fraktion, Johannes Kahrs, nach Gera eingeladen und ihm die Puppenbühne gezeigt hatte. Kaiser bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit der Leiterin der Puppenbühne, Sabine Schramm und den zuständigen Ansprechpartnerinnen bei der Geraer Stadtverwaltung.

Es sei ein großer Erfolg, „dass Gera in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, mit etwa 6,4 Millionen Euro von diesem Programm profitiert“, so Kaiser, da auch der Turnhallen-Neubau der Ostschule mit 4,12 Millionen Euro darüber gefördert wird.

Bereits Ende 2018 hatte die Stadt auf unsere Nachfrage erklärt, dass an der Puppenbühne dringende Baumaßnahmen, vor allem für den Brandschutz erforderlich seien. Es war von Sanierungsbedarf in den Bereichen Dach, Dachentwässerung, Statik, Fassade, Fenster, Trockenlegung, Abdichtung, Putzarbeiten, Deckenbalken und Fußböden, die Rede. Auf rund 2,8 Millionen Euro Gesamtkosten war damals der gesamte Investitionsaufwand an dem 1912 erbauten städtischen Gebäude geschätzt worden. Schon 2019 hatte man auf das Förderprogramm gesetzt, aus dem laut Elisabeth Kaiser nun die Mittel fließen sollen.