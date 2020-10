2,62 Promille: Mopedfahrer kollidiert mit Auto – Trickdiebstahl – Randalierende Jugendliche

Mit geparktem Auto kollidiert

Wie die Polizei mitteilte, war ein 56-Jähriger am Donnerstag, gegen 13.20 Uhr, mit seinem Moped auf der Stavenhagenstraße (aus Richtung Poststraße) unterwegs. Er kollidierte mit der Fahrertür eines geparkten Fahrzeuges und kippte um, ohne sich dabei zu verletzen. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test habe einen Wert von 2,62 Promille ergeben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach Diebstahl in Drogerie: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Dienstag kam es gegen 16 Uhr in einem Drogeriemarkt in Münchenbernsdorf zu einem Trickbetrug. Eine männliche Person betrat nach derzeitigen Erkenntnissen das Geschäft und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Laut Angaben der Polizei nutzte der Unbekannte einen günstigen Augenblick und griff unbemerkt in die Kasse. Er konnte einen dreistelligen Wert stehlen. Nach der Tat verließ er das Geschäft in unbekannte Richtung. Den Diebstahl bemerkte die 50-jährige Verkäuferin erst zu einem späteren Zeitpunkt.

So wird der Täter beschrieben:

etwa 180 -185 cm groß

blasse Gesichtsfarbe

bekleidet mit einer Wollmütze, Jogginganzug und Zehenschuhen ohne Socken

Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, welche die Person zum Tatzeitpunkt gesehen haben oder Hinweise zu diesem bzw. zur Tat geben kann. Telefonnummer: 0365/829-0

Jugendliche randalieren in Gera

Am Donnerstag informierte ein Zeuge gegen 23.30 Uhr die Geraer Polizei über randalierende Jugendliche an der Untermhäuser Brücke. Vor Ort konnten die vier männlichen Täter im Alter von 15 und 16 Jahren von den Polizisten gestellt werden.

Den Angaben zufolge hatten diese zuvor mehrere Baustellenabsperrungen aus der Halterung gerissen und von der Brücke in die Elster geworfen. Die Jugendlichen wurden, mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung im Gepäck, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

