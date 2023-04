20-Jähriger tritt in Gera gegen Autospiegel

Gera. Ein 20-Jähriger hat in Gera gegen den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs getreten. Der Grund für diesen Ausraster ist noch nicht ersichtlich.

Ein 20-Jähriger muss sich seit Donnerstag für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. Denn aus bislang noch unbekannten Gründen trat er Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr, gegen den linken Außenspiegel eines in der Hilde-Coppi-Straße in Gera abgestellten Fahrzeuges und verursachte so Sachschaden an dem Ford.

Der 20-Jährige war gemeinsam mit anderen Personen unterwegs, die Polizei konnte ihn jedoch eindeutig als Täter identifizieren. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

