20 Musikschüler aus Gera werden als Begabte gefördert

Der Saal ist voll, das Publikum gespannt, aber nicht angespannt, denn die anwesenden Musikschüler und ihre für heute ausgewählten musikalischen Beiträge im Konzert bürgen seit Jahren für Qualität. Und so lehnen sich selbst die anwesenden Lehrer und die Schulleitung zufrieden zurück. Der eindringliche Puls des ersten Musikstückes- „Anantango“ von Gorka Hermosa, interpretiert von Lan Anh Mai auf dem Akkordeon, berührt auch Jaqueline Engelhardt, Vertreterin der von Wiese Stiftung, sowie Claudia Zörner, stellvertretende Leiterin des Fachdienstes Bildung.

Zwanzig Jugendliche aus dem musikalischen und tänzerischen Bereich der Musikschule „Heinrich Schütz“ nehmen die Urkunde für eine Begabtenförderung durch zusätzlichen gebührenfreien Unterricht aus den Händen des Fördervereinsvorsitzenden Rainer Kreher und der Schulleiterin Karin Müller entgegen. Seit fünf Jahren ermöglichen Freunde und Unterstützer der Musikschule „Heinrich Schütz“ diese Anerkennung über das Projekt des Fördervereins der Musikschule. Es ist die Weiterführung einer einst städtischen Förderung. Der Umfang ist kleiner geworden. Dem Dank von Rainer Kreher für das Engagement von Schülern, Eltern, Lehrern und Förderern folgt eine erstaunlich lange Aufzählung über erfolgreiche Teilnahmen der Ausgezeichneten an Wettbewerben, Konzerten und Veranstaltungen im vergangenen Schuljahr durch die Schulleiterin.

Förderer kommen zu Wort

Ortsteilbürgermeister Reinhard Schmalwasser betont die Bereicherung, die der Ortsteil Untermhaus durch öffentliche Veranstaltungen in der Musikschule erfährt. Norbert Fritsche, Präsident des Lions Club Gera, bestärkt die Jugendlichen in ihrer sozialen Funktion, mit ihrem Können in Veranstaltungen und Konzerten vielen Menschen der Region Teilhabe an Musik zu schenken. Simone Schönemann, Vertreterin der Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt zeigt sich beeindruckt von den Darbietungen der Musikschüler und ist sicher, dass das Geld genau an der richtigen Stelle gelandet ist. Notarin Diane Dotterweich war vor fünf Jahren die erste, die eine private Förderung der Musikschüler signalisierte und ist wieder mit dabei.

Es ist die Liebe zur Musik, gepaart mit einem enormen Willen zur Leistungsbereitschaft der die Ausgezeichneten antreibt. An diesem Abend stellen sich noch zwei Neulinge im Begabtenkreis musikalisch vor. Käthemarie Knorr musiziert „Happy Pinocchio“ von Victor Fortin. Klavierlehrerin Ina Mohn-Engel begleitet sie. Filip Kraus übernimmt den anspruchsvollen Klavierpart für die Begleitung seines jüngeren Bruders Jan Kraus, Cello, der sich im Talentekreis „Sprungbrett“ profilieren möchte. Den „Spanischen Tanz“ von Alexander Nölck musizieren sie. Julia Rudert, Posaune, und Mathilde Mayer, Klavier, spielen den „Zürcher Marsch mit Variationen“ von Jan Koetsier, bevor Keyboarder Tom Bergner „Perplexagon III“ von KEBU den musikalischen Reigen beendet. Ein Großteil der Schüler der Begabtenförderung wird auch am 30. November, um 15 Uhr, im Konzertsaal des Theaters Gera beim „Konzert im Advent“ Musik und Tanz auf der Bühne darbieten. Der Kartenvorverkauf läuft an der Theaterkasse.

Die Geförderten und ihre Lehrer

Akkordeon

Lan Anh Mai/Frau Karin Müller

Blasinstrumente

Johannes Deutsch/Klarinette/Frau Annette Tupaika

Anna-Amalia Hopp/Blockflöte/Frau Marion Franke

Käthemarie Knorr/Blockflöte/Frau Marion Franke

Julia Rudert/ Posaune/Herr Christian Ilg

Klavier

Pia Kneisel/Frau Astrid Steinhöfel

Filip Kraus/Frau Astrid Steinhöfel

Mathilde Mayer/Frau Kornelia Funda

Clara Teichmüller/Herr Hinrich Steinhöfel

Paula Teichmüller/Frau Astrid Steinhöfel

Rock/Pop/Jazz

Tom Bergner/ Keyboard / Herr Heiko Gwosdz

Bereich Tanz/Ballett

Yara Diezel

Luise Groh

Hermine Groh

Mia Heinicke

Lena Koch

Eva Koch

Fenja Lujan Kraft

Pauline Rumpf

Enisa Sidjeci - alle im Unterricht bei Herrn Igor Irmatov