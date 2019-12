Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

2020 erstmals eine Schulmesse im KuK Gera

Gera führt im November 2020 erstmals eine Schulmesse durch. Darüber informiert am Donnerstag die Geraer Stadtverwaltung. Die Vielfalt der Bildungsangebote an den Schulen in der Stadt solle am 21. November 2020 im Kultur- und Kongresszentrum erlebbar werden, heißt es.

„Wir wollen im kommenden Jahr erstmals eine Schulmesse in Gera gestalten und dabei allen Schulen in unserer Stadt die Möglichkeit geben, sich in kompakter Form zu präsentieren“, kündigte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) an. Die Besucher könnten sich dabei in kurzer Zeit einen Überblick über Schularten und ihre Bildungskonzepte verschaffen. Damit solle Eltern und Schülern die Orientierung und die Auswahl der am besten geeigneten Schule erleichtert werden, umriss der Oberbürgermeister das Anliegen der Veranstaltung.

Der Fachdienst Bildung habe sich in Jena ein Bild von der dortigen Schulmesse verschafft und sei vom großen Zuspruch beeindruckt gewesen, heißt es weiter. Mit dem Kultur- und Kongresszentrum verfüge Gera über ein hervorragend geeignetes Veranstaltungshaus für die Schulmesse. In einem Begleitprogramm werde auf Neuerungen und Besonderheiten im Bildungsbereich aufmerksam gemacht. Unternehmen könnten zudem Lehrmittel und neue Trends der Ausstattung von Schulen vorstellen.