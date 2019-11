Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

21. Tischtennisturnier der Geraer Sportjugend

19 Kinder und Jugendliche traten in der Turnhalle der Wilhelm-Busch-Grundschule beim 21. Tischtennisturnier der Geraer Sportjugend an die Platten. In den Altersklasse 9 bis 11, 12/13 und 14 bis 18 wurden die Sieger ermittelt, wobei nur Spieler zugelassen waren, die nicht aktiv in einer Abteilung organisiert sind oder dort nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Bei den jüngsten Spielern blieb Hassan Ahmad Khan in seinen sechs Begegnungen ohne Satzverlust. Der Elfjährige trainiert seit März beim TSV 1880 Zwötzen, bestreitet aber noch keine Punktspiele. Der Fünftklässler vom Geraer Zabelgymnasium lebt mit seinem Bruder Fareed Khan (8) im Haus Emmaus in Zwötzen. „Tischtennis ist mein Lieblingssport, Timo Boll mein Vorbild“, verrät Hassan Ahmad Khan. 2018 war er in den Sommerferien an der Ostsee auf eine Tischtennisplatte gestoßen und hatte sich für die Sportart begeistert. In Deutschland geboren ist, kennt er seinen pakistanischen Vater nicht. „Beim Tischtennis ist meine Rückhand am besten. Nächsten Sommer will ich unbedingt mit Punktspielen beginnen. Heute habe ich viel auf Sicherheit und Fairness geachtet“, so der Sieger, der Muhammed Kume (12. Regelschule) und den Bruder Fareed Khan (Busch-Grundschule) auf die Plätze verwies.

Kristian Krause vom Geraer Jugendamt war begeistert vom Turnier. „Wenn wir uns noch besser vernetzen, sind noch größere Teilnehmerfelder möglich. Diesmal hatte ich viele nochmal persönlich wegen des Termins angerufen“, erklärte er. Auch Petra Franke, Vorsitzende der Geraer Sportjugend, war zufrieden: „Positiv überrascht hat mich, dass so viele Jugendliche gekommen sind. Die Tischtennis-Abteilung von OTG war ein toller Gastgeber.“ Bei den 12/13-Jährigen gewann Johannes Lohse (Zabelgymnasium) klar vor Pepe Siegmund (Integrierte Gesamtschule) und Mostafa Hosseini (Debschwitzer Schule). In der AK 14-18 hatte Amin Turk (Bieblacher Regelschule) vor Christian Gäbler (Förderzentrum Brahmetal) und Linda Restis (Waldorfschule) die Nase vorn.