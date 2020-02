Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

21. Weltgästeführertag soll Hunderte nach Gera locken

Es pfeift ein scharfer Wind durch das Stahlfachwerk der Untermhäuser Brücke am Dienstagmorgen, als sich vor der pittoresken Kulisse die Gästeführer der Otto-Dix-Stadt zum Pressegespräch versammeln. „Die Brücke hieß früher Adelheid Brücke“, sagt Rosemarie Dümmel, ihres Zeichens Gästeführerin. Eine Neuheit war sie ihrer Zeit, eine Nietenbrücke, sagt Rosemarie Dümmel. Mit der Stadt kennt sie sich bestens aus, auch mit dem Stadtviertel, in das der Wind gerade über die Weiße Elster weht. „Meine Führung geht durch Untermhaus“, sagt sie. Ihr Kollege Günter Domkowsky ist mit von der Partie und betont: „Ich möchte eine emotionale Führung, die fast alle Sinne anspricht.“ Die Vorbereitungen sind im vollen Gange.

Weltgästeführertag unter dem Motto „Lieblingsorte“

Zum 21. Mal laden am 22. Februar Gästeführer alle Interessenten zu kostenlosen Führungen in der Stadt Gera ein. Anlass ist der Weltgästeführertag am 21. Februar. Das Motto in diesem Jahr heißt Lieblingsorte, sagt Karin Schumann, die im Verein Gästeführer Region Gera den Hut auf hat. Zwischen 100 und 200 Besucher erwartet sie am Ehrentag der Gästeführer, auch von außerhalb der Otto-Dix-Stadt. „Was die Lieblingsorte in Gera sind, hat eine Tourkommission im Verein entschieden“, sagt sie. Es sind drei an der Zahl.

Marktgeflüster

Unter dem Namen Marktgeflüster informieren Uwe Lehmann und Steffi Reinhardt zu Architektur und den Bewohnern rund um den Marktplatz. „Der Marktplatz ist die gute Stube der Stadt“, sagt Uwe Lehmann. „Das unregelmäßige Viereck, das der Marktplatz aufweist, ist der Form der Stadtmauern nachempfunden“, sagt er. Ausgehend davon soll ein Blick auf die ehemaligen Bewohner des Marktplatzes und das bunte Treiben dort geworfen werden. „Eine Semmel für drei Pfennig und Wasser aus dem Simsonbrunnen“, sagt Uwe Lehman, sei damals eine gängige Redensart gewesen.

Kennen Sie Sülzendorf?

„Heinrichsgrün, Musikviertel, Sülzendorf: Gleich drei Namen für die Gartenstadt. Im Übrigen, die erste Gartenstadt in Thüringen“, sagt Rotraut Rothe, die neben der Herleitung der drei Namen auf der Tour durch das Wohnviertel auch den Standort der ersten Tintenfabrik parat hält. Sülzendorf heißt übrigens Sülzendorf, weil dort die Arbeiter früher in einem kleinen Laden viel Sülze gekauft hatten, sagt die Stadtführerin.

Geschichte und Geschichten unter dem Haus

„Das ganze soll ja nur eine Einführung werden, wir müssen uns sputen, um die eine Stunde zu nutzen“, sagt Günter Domkowsky über die Tour, die er durch den Stadtteil Untermhaus plant. Es soll Einblicke zum Geburtsort von Otto Dix geben, Geschichten zum ehemaligen Burggut der Burg Hainberg oder Anekdoten zu einer alten Schenke, dem Gasthaus zum Mohren.

Die Touren am 22. Februar im Überblick:

Marktgeflüster: Treffpunkt um 10 Uhr am Rathausportal. Guides: Uwe Lehmann und Steffi Reinhardt.

Kennen Sie Sülzendorf: Treffpunkt um 12.30 Uhr am Pöppelner Steg. Guide: Rotraut Rothe.

Geschichte und Geschichten unter dem Haus: Treffpunkt um 14.30 Uhr am Theater. Guides: Rosemarie Dümmel und Günter Domkowsky.