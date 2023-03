22-Jähriger besprüht Bahnhofswand vor den Augen der Polizei

Die Meldungen der Polizei für Gera.

Am Samstagabend hat ein 22-Jähriger in Gera an der Haltestelle am Hauptbahnhof den Fahrplan der Verkehrsbetriebe sowie eine Wand des Hauptbahnhofs besprüht. Eine Streifenbesatzung beobachtete den jungen Mann und nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Mehrere Trunkenheitsfahrten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag erwischte die Polizei in Gera mehrere Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Darunter befand sich eine 27-jährige Fahrzeugführerin, die in der Straße des Bergmannes einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde und einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille aufwies. Gegen sie wird nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde in der Reichsstraße mit einem Atemalkoholwert von 0,81 Promille festgestellt. Ein weiterer 33-jähriger Scooter-Fahrer wurde am Nicolaiberg unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erwischt. Dies ergab das Schnelltestergebnis, das mit einer Blutentnahme im Klinikum bestätigt werden soll. Auch gegen diese beiden Fahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Insgesamt wurden laut Polizei noch drei weitere Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss im Stadtgebiet von Gera festgestellt und angezeigt.

