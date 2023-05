23-Jähriger stört Polizeieinsatz in Gera und entblößt sein Geschlechtsteil

Gera. In Gera hat ein 23-Jähriger unter anderem einen laufenden Polizeieinsatz gestört. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein 23-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr ununterbrochen einen laufenden Polizeieinsatz in der Reichsstraße gestört. Anschließend begab er sich in die Alkoholverbotszone in der Heinrichstraße. Dort trank er alkoholische Getränke, beleidigte die Polizisten und entblößte sein Geschlechtsteil, teilte die Polizei mit.

Der 23-Jährige erhielt eine Platzverweis, dem er widerwillig nachkam. Aufgrund seines Verhaltens leitete die Polizei in Gera Ermittlungen gegen den Mann ein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.