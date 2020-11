25 Covid-Patienten derzeit im SRH Wald-Klinikum Gera

Das SRH-Wald-Klinikum Gera behandelt derzeit 25 Covid-Patienten auf seiner Corona-Station, hinzu kommen fünf Patienten mit Verdacht auf Corona, teilte die Pressesprecherin auf Anfrage der Redaktion mit. „Um auf den steigenden Bedarf reagieren zu können, haben wir Ende voriger Woche unsere Corona-Station wieder erweitert. Dafür mussten andere Fachbereiche umziehen. Aktuell steht eine Ebene mit 36 Zimmern im Haus im Park zur Verfügung“, informiert die Sprecherin. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Auf der Intensivstation seien fünf Covid-Patienten in Behandlung, vier werden beatmet. „Die Bettenkapazität ist ausreichend – unser Haus hat aktuell 46 ITS-Betten, an 28 ist eine invasive Beatmung möglich“, so die Sprecherin. Für die Arbeit im Corona-Bereich stehe ausreichend Pflegepersonal zur Verfügung. Pflegende, die selbst zu Risikogruppen gehören, wechseln allerdings auf andere Stationen. Im Gegenzug gibt es dankenswerter Weise genügend Freiwillige, die den Dienst im Corona-Bereich übernehmen, versichert das Klinikum. „Wir haben den Anspruch, trotz der Zahlen die normalen Klinikabläufe soweit wie möglich aufrechtzuerhalten“, teilt das Klinikum mit.

Die Covid-Patienten kommen aus der Region weit über Gera hinaus. Beispielsweise behandelt das Wald-Klinikum aktuell Patienten aus dem Schwesterhaus SRH-Klinikum Burkenlandkreis, zu dem die Häuser in Zeitz und Naumburg gehören. Das SRH-Wald-Klinikum Gera hat seinen Krisenstab, der bereits im Frühjahr arbeitete, wieder eingerichtet. Dieser trifft sich täglich, um auf die aktuelle Lage reagieren zu können.

Mit Stand 2. November, 7 Uhr, sind in der Stadt Gera 452 (+0) positiv getestete Personen registriert. Derzeit gibt es 99 aktive Fälle und damit 19 weniger als am Vortrag, informiert die Stadt. 331 Menschen sind genesen (+19). 22 Personen sind in Zusammenhang mit Corona verstorben. Der Inzidenzwert der Stadt Gera liegt aktuell bei 62,3.