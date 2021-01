27 weitere Coronafälle für Gera gemeldet

In Gera sind 2170 Menschen seit dem Frühjahr positiv auf das Coronavirus getestet worden (Symbolfoto).

Gera Corona-Lage in Gera: Nach einem Tag ohne Meldung neuer Fälle steigt der Inzidenzwert nun wieder, bleibt aber unter 200.

Gera. Nach einem Tag ohne neu gemeldete Corona-Fälle werden laut der Übersicht des Robert-Koch-Institutes am 3. Januar 27 neue Fälle für Gera ausgewiesen. Die Gesamtzahl der bisher positiv auf das Virus getesteten Menschen in der Stadt steigt laut RKI von 2143 auf 2170. Dadurch erhöht sich auch die Sieben-Tage-Inzidenzzahl wieder, bleibt mit 196,5 aber zunächst weiter unter der 200-er Marke. Am Vortag lag der Wert bei 176,1.

Nach wie vor gibt das RKI zu seiner Übersicht zu bedenken, dass während der Feiertage und der umgebenden Tage oft weniger Personen den Arzt aufsuchen, dadurch weniger getestet und ausgewertet und weniger durch die zuständigen Ämter ans RKI gemeldet werde.

Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt unverändert bei 80. Am 2. Januar meldete die Stadt 1644 Genesene und über 700 Menschen in Quarantäne.