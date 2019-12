Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

30 Blutspender im Geraer Comma

„500 Milliliter Blut haben wir bei jedem abgenommen“, sagte Angela Schulze, Teamleiterin des DRK-Blutspendedienstes. 30 Frauen und Männer zählte die gemeinsamen Aktion des Deutschen Roten Kreuzes und des Rotaract Clubs am Sonntag im Geraer Comma. Er will Gutes tun, begründet Rainer Mann sein Kommen. „Das ist meine 83. Spende.“ Seit vier Jahren geht Jennifer Bräunlich zur Blutspende. Neben ihr auf der Liege wusste sie an diesem Tag Freund Jürgen Kluge. „Als mir mein Arbeitskollege erzählte, dass er schon 50 mal gespendet habe, fasste ich den Entschluss, auch zu helfen.“ Dass Blut wird heute noch nach Dessau gebracht und gleich verarbeitet. „Das heißt in rote Blutkörperchen, Plasma und teilweise in Blutplättchen aufgespalten“, erklärt Schulze.

Seit 2007 lädt der Rotaract Club Gera und das DRK zur Blutspende ein.