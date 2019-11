Auf insgesamt 32 Millionen Euro wird aktuell der Aufwand für die Sanierung des Kultur- und Kongresszentrums geschätzt. Allein die energetische Sanierung soll rund 16 Millionen Euro kosten. Sie vorzubereiten, sind im Haushaltplanentwurf 1,5 Millionen Euro für Planungsleistungen vorgesehen. Erst danach können Fördermittel beantragt werden. Mit 80 Prozent aus dem neu aufzulegenden Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) rechnet die Stadtverwaltung. Der aktuelle Förderzeitraum endet nächstes Jahr. Aber auch Fassade, Elektroinstallation, Dachhaut, Regenfallrohre, Klimaanlage, Licht- und Tontechnik, Aufzüge, Bühnenmaschinerie, Fußboden und Abflüsse in der Küche, der Saalfußboden und die Saalbestuhlung müssten erneuert, die Terrasse samt Treppe zum zentralen Platz saniert, Leinwände angeschafft werden. Wie schnell das möglich ist, hängt auch vom Geld ab. Ob die 13,28 Millionen Euro als Eigenanteil reichen, die Gera aus dem Verkauf der städtischen Anteile an der Wohnungsbaugesellschaft Elstertal erlösen will? Im Kulturausschuss setzte sich Nina Wunderlich (Linke) dafür ein, ein Betreiberkonzept zu erarbeiten, „mit dem das Kuk inhaltlich, thematisch und in der Art der Betreibung ins aktuelle Jahrtausend findet“. „Es braucht eine Vision, mit der wir ins Kulturhauptstadtjahr 2025 gehen“, sagte sie. „Das Raumkonzept braucht ein Nutzungskonzept“, bekräftigte Albert Zetzsche (CDU), der fehlende Kongressräume als Mangel ausmachte. Zusätzliche externe Begleitung befürwortete OB Julian Vonarb (parteilos). „Übernehmen wir uns nicht?“, fragte Reinhard Etzrodt (AfD). Sei es nicht besser, das Kuk abzureißen und eine kleinere Mehrzweckhalle zu bauen, gab er zu bedenken. „Das ist ihre Entscheidungshoheit“, erklärte Finanzdezernent Kurt Dannenberg (CDU). Im Moment habe die Verwaltung den Auftrag, die Planung für die energetische Sanierung des 1981 eröffneten Gebäudes sicherzustellen.