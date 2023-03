Ein 33-jähriger Autofahrer kollidierte am Donnerstag in Gera mit einem Baum. (Symbolbild)

33-jähriger Autofahrer kracht in Gera gegen Baum

Gera. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Gera: Ein Autofahrer kollidierte mit einem Baum.

Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag die Landstraße 1082 in Gera, als es zum Unfall kam. Der Mann kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Laut Angaben der Polizei krachte der 33-Jährige frontal gegen einen Baum. Beim Gespräch mit den Beamten stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand.

Der Mann wurde nicht verletzt. Das Auto wurde jedoch stark beschädigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.