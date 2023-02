Ukrainer gedenken in Gera an den ersten Jahrestags des Kriegsbeginns.

350 Teilnehmer erinnern in Gera an Kriegsbeginn

Rund 350 Teilnehmer hatten sich am Sonntag auf dem Puschkinplatz versammelt, um des ersten Jahrestages des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu gedenken.

Aufgerufen zur Versammlung hatte der Verein Ukrainische Landsleute in Thüringen. Blau-gelbe Fahnen der Ukraine dominierten den Platz. Trotz des Schneetreibens waren vor allem viele Frauen mit ihren Kindern gekommen. An die deutsche Bevölkerung gewandt, rief die Menge: „Danke Deutschland, danke Thüringen, danke Gera“. Immer wieder wurde die Forderung laut, die ukrainische Heimat sowie Demokratie und Freiheit in Europa zu verteidigen.

Als die ukrainische Hymne erklang, legten die Kriegsflüchtlinge die Hand aufs Herz und sangen die aktuellen Strophen ihrer alten Hymne von 1862 mit: „Noch sind in der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben…“.

In Gera leben zurzeit 2239 ukrainische Kriegsflüchtlinge.