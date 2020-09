37-Jähriger sorgt in Gera im Drogenrausch für Polizeieinsatz

Ein Ein schlechter Drogentrip brachte einem 37-Jährigen in Gera eine Anzeige ein. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der 37-Jährige am Samstagmorgen auf dem Weg nach Hause durch die Geraer Innenstadt gelaufen, als ihn plötzlich vermeintlich 15 Personen folgten. Er flüchtete in seine Wohnung und informierte die Polizei darüber, dass sich die Gruppe nun in seinem Hinterhof befinde, einige aus der Gruppe auf einen Baum geklettert seien und in seine Wohnung leuchten würden.

Die Beamten eilten ihm zu Hilfe, konnten jedoch keine Personen finden. Um das Rätsel der verschwundenen Verfolger zu lösen, erfolgte mit dem verwirrten Anrufer ein Drogentest, der positiv auf Methamphetamin reagierte.

Zudem seien in seiner Wohnung ebenfalls Drogen gefunden worden. Die 15-köpfige Gruppe habe sich als Halluzination herausgestellt. Der Mann bekam eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.