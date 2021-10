38 Neuinfektionen in der Stadt Gera

Gera. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 84,7

38 Neuinfektionen wurden am Donnerstag für Gera registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 84,7, teilte das Gesundheitsamt mit. Es gibt 130 aktiv Infizierte. 235 Menschen befinden sich in Quarantäne. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet, damit sind bisher 207 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Die Hospitalisierungsinzidenz ist mit 3,3 zu Mittwoch, 6. Oktober, konstant geblieben.

Für den Landkreis Greiz meldet das Ministerium eine 7-Tage Inzidenz von 138,6. 45 Neuinfektionen wurden registriert. Hospitalisierungsinzidenz: 5,2.