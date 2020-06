Die 4. Sitzung des Kreistages Greiz findet am Dienstag, dem 30. Juni, 18 Uhr, in der Vogtlandhalle Greiz statt

Die 4. Sitzung des Kreistages Greiz findet am Dienstag, dem 30. Juni, 18 Uhr, in der Vogtlandhalle Greiz statt, teilte das Landratsamt mit.

Für die Durchführung von Kreistagssitzungen des Landkreises Greiz gilt ein Infektionsschutzkonzept, das unter anderem ein zeitaufwendigeres Einlassprozedere vorschreibt. Ebenso ist die Platzkapazität für die Öffentlichkeit aus diesem Grunde begrenzt.

Auf der Tagesordnung der 4. Sitzung im öffentlichen Sitzungsteil geht es unter anderem um die Änderung des Beschlusses über Zuschüsse für die Schülerspeisung, die Satzung des Landkreise Greiz für die Kreismusikschule „Bernhard Stavenhagen“, die Vertrags- und Entgeltordnung der Kreismusikschule „Bernhard Stavenhagen“. Außerdem steht der Schulnetzplan des Landkreises Greiz ab dem Schuljahr 2020/2021 bis einschließlich Schuljahr 2025/2026 für die staatlichen allgemein bildenden Schulen, die sich in Trägerschaft des Landkreises Greiz befinden auf dem Plan, die Fortschreibung des Schulnetzplans des Landkreises Greiz ab dem Schuljahr 2020/2021 bis einschließlich Schuljahr 2025/2026 für die staatlichen allgemein bildenden Schulen, die sich in der Trägerschaft des Landkreises Greiz befinden. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Aufnahme der Bewerber für die Wahl der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht Gera für die Amtszeit ab 10. November 2020 in die Vorschlagsliste, die Änderung der Satzung des Landkreises Greiz zur Regelung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Personen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen im Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz herangezogen werden, die Zweckvereinbarung zur gemeinsamen europaweiten Ausschreibung von Erdgas und Strom sowie die Entlastung des Aufsichtsrates der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH für die Geschäftsjahre 2017 und 2018.

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Vor der Kreistagssitzung wird am 30. Juni, um 16 Uhr, in der Vogtlandhalle der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport tagen. Nach der Genehmigung des Beschlussprotokolls der 8. Sitzung haben die Ausschussmitglieder über die Vergabe von Fördermitteln für Sportveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung zu entscheiden.