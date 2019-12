Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

42-Jähriger sorgt in Gera für drei Polizeieinsätze

Am Wochenende sorgte ein polizeibekannter 42-jähriger Mann aus Gera gleich für mehrere Polizeieinsätze. Wie die Polizei am Montag informierte, habe er zunächst am Samstagmorgen in der Karl-Matthes-Straße insgesamt vier Fahrzeuge des Caritas Verbandes beschädigt, indem er die Scheibenwischer sowie die Außenspiegel und Kennzeichentafeln zerstörte. Daraufhin habe die Polizei den 42-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Am Sonntag mussten die Geraer Beamten erneut wegen des 42-Jährigen ausrücken. Diesmal hatte er in der Linienstraße die Klingelanlage als auch die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses beschädigt, in dem er diverse in einem Hauseingang abgelegte Zeitungen in Brand steckte.

Glücklicherweise sei daraus kein großes Feuer entstanden, hieß es von der Polizei. Zusätzlich verstreute der er seine eigenen Sachen im Gleisbett der Straßenbahn und brüllte lautstark herum. Mit einem Rettungswagen sei er schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dort habe er nach seiner Entlassung am Sonntag erneut für einen Polizeieinsatz gesorgt, indem er mehrere Lebensmittel und eine Zeitschrift aus der Auslage einer Cafeteria nahm und ohne diese zu bezahlen. Dem 42-Jährigen wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt, dem er auch nachkam.

Gleichzeitig leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.