Am Amtsgericht Gera wurde ein bewaffneter Mann erwischt. (Archivfoto)

43-Jähriger mit Böllern und Messer am Amtsgericht Gera erwischt

Gera. In Gera kam ein 43-Jähriger zu einer Verhandlung am Amtsgericht bewaffnet mit Messer und Böllern. Weit ist er nicht gekommen.

Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens wurde am Freitag ein als Zeuge vorgeladener 43-Jähriger am Amtsgericht Gera mit Waffen erwischt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde bei der Einlasskontrolle illegale Pyrotechnik sowie ein Einhandmesser bei ihm gefunden.

Polizisten nahmen dem 43-Jährigen die Gegenstände ab. Der Mann müsse sich nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz verantworten.

