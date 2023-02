440 Teilnehmer bei Demo in Gera

Gera. Proteste in drei weiteren Städten.

Am Montagabend, 27. Februar, gingen in der Region in vier Städten erneut Demonstranten auf die Straße. Die Gründe für ihren Protest sind vielfältig, reichen von allgemeiner Unzufriedenheit, auch mit der Politik, bis hin zu sprunghaft gestiegenen Kosten in vielen Bereichen.

In Gera waren laut Polizei 440 Demonstranten unterwegs, in Altenburg 570, in Zeulenroda 200 und in Schmölln 65. Die Versammlungen verliefen störungsfrei, informiert die Polizei auf Nachfrage.