49-Jähriger wirft in Gera mit Mülltonnen

Ein aggressiver Mann hat in Gera am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr Mülltonnen auf die Straße "Am Sommerbad" geworfen. Autofahrer mussten den umgeworfenen Mülltonnen ausweichen und auf die Gegenfahrbahn fahren. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei aber kein Unfall.

Der 49-jährige Verantwortliche ließ sich durch die Polizei nicht beruhigen und wurde in Gewahrsam genommen. Auch dort beruhigte er sich erst, nachdem ein Rettungswagen gerufen wurde.