Mann bewusstlos geschlagen und schwer verletzt - in Pizzeria randaliert

Zwei Unbekannte haben Montagabend gegen 20.30 Uhr einen 50-Jährigen in der Enzianstraße attackiert und schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, schlugen und traten die beiden Angreifer aus noch ungeklärter Ursache auf das Opfer ein. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Der bewusstlos aufgefundene 50-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen genommen.

Streit in Silvesternacht eskaliert

Am Mittwoch gegen 3.35 Uhr eskalierte ein Streit zwischen vier Personen in der Calvinstraße, so dass mehrere Polizeistreifen zum Einsatz kamen. Nach ersten Erkenntnissen gingen drei zum Teil betrunkene Kontrahenten (22, 23, 23) gemeinsam auf einen 45-Jährigen los und verletzten ihn, so die Polizei.

Der 45-Jährige musste schließlich medizinisch versorgt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zigarettenautomat gesprengt

Vermutlich mit einem selbstgebauten Silvesterböller haben Unbekannte am Neujahrstag zwischen 1 Uhr und 8.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Wiesestraße aufgesprengt. Die Wert des entwendeten Bargeldes blieb zunächst unklar. Die Täter entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

Unvermittelt angegriffen

Mehrere Polizeistreifen kamen am Neujahrstag gegen 1.50 Uhr in der Theaterstraße zum Einsatz. Nach Angaben der Polizei war ein 30-Jähriger unvermittelt von einem 34-Jährigen angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Er musste medizinisch versorgt werden.

Der flüchtige Angreifer konnte in Tatortnähe gestellt werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch in Geschäft

Der erste Tag im neuen Jahr begann für den 34-jährigen Inhaber eines Lebensmittelgeschäftes am Markt mit einem schlechten Start. Gegen 14 Uhr bemerkte er einen Einbruch in seinen Laden und informierte die Polizei.

In der Silvesternacht hatten sich Unbekannte, aus Richtung Hinter der Mauer, gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft und Bargeld gestohlen.

Die Kriminalpolizei Gera sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden.

Fahrzeuge mit Feuerwerkskörpern beschädigt

Ein 19-Jähriger muss seit der Silvesternacht mit einer Anzeige rechnen. Gegen 21 Uhr warf er laut Polizei mehrere Feuerwerkskörper aus dem Fenster seiner Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße und traf dabei mehrfach drei parkende Fahrzeuge, die daraufhin Beschädigungen am Lack aufwiesen.

Als Zeugen den jungen Mann auf sein Verhalten ansprachen, beleidigte er diese.

Jugendliche randalieren in Pizzeria und greifen Zeugen mit Flasche an

Drei mit über 1 Promille alkoholisierte Jugendliche (16, 15, 14) haben am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Heinrichstraße den Toilettenbereich einer Pizzeria verwüstet und rissen beim Verlassen des Lokals zwei Außenlaternen herunter.

Als sie von zwei unbeteiligten Zeugen (18) auf ihr Verhalten angesprochen wurden, schlugen sie gemeinsam auf diese ein. Zudem griffen die Jugendlichen einen der Zeugen mit einer Flasche an.

Die beiden 18-Jährigen wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die flüchtigen Täter konnten gestellt werden, gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fensterscheiben von Autohaus beschädigt

Vom 31. Dezember bis 1. Januar beschädigten unbekannte Täter die Glasfassade eines Autohauses in der Erfurtstraße, so dass zwei Scheiben in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

