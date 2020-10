5000 Euro für SOS-Kinderdorf Thüringen übergeben

Im Beratungszentrum in Weimar übergab Ferngas-Prokurist Mathias Trostorff eine Spende in Form eines symbolischen Schecks mit der Summe von 5000 Euro an Katrin Berthold, Einrichtungsleiterin des SOS-Kinderdorfes Thüringen. „Als Betreiber systemrelevanter Energie-Infrastruktur haben wir nach Institutionen gesucht, die in den Monaten der Pandemie für notleidende Menschen besonders wichtige Hilfestellungen leisten“, erklärt er die Intention von Ferngas.

Bei der Auswahl der Einrichtungen habe man die Mitarbeiter beteiligt: „Das Beratungs- und Familienzentrum in Weimar war unter den drei meistgenannten Vorschlägen“, sagt Trostorff. Mit der jahrelangen guten Arbeit in den beiden Einrichtungen des SOS-Kinderdorfvereines in Weimar erklärt sich Katrin Berthold dieses Vertrauen.

„Sowohl im Familienzentrum, als auch in unserem Beratungszentrum erreichen wir viele Familien und bieten Unterstützung, Beratung und Vernetzung für Kinder, Jugendliche und Eltern an“, fasst sie die Arbeit zusammen. „Dabei hat die Corona-Pandemie uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt“, berichtet Katrin Berthold. „Unsere Einrichtungen mussten schließen und neue Wege gehen, um die Familien zu erreichen und sie in dieser belastenden Situation zu unterstützen.“ Innerhalb von drei Tagen entstanden digitale Angebote, von Basteltipps für Kinder bis hin zur Vorlesestunde.

Seit 1992 ist der deutsche SOS-Kinderdorfverein in Thüringen aktiv. Die Einrichtung in Weimar war die erste in den neuen Bundesländern. Zum 1. September 2020 haben sich das SOS-Kinderdorf Gera und das Beratungs- und Familienzentrum Weimar zum SOS-Kinderdorf Thüringen zusammengeschlossen. Während in Weimar mit Beratungs- und Familienzentrum offene Angebote als Anlaufstellen für die Bürger der Stadt überwiegen, gibt es in Gera auch stationäre Angebote für Kinder. In vier Familienwohngruppen leben über 30 Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht in ihren Familien bleiben konnten.