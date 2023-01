590 Teilnehmer bei Demo in Gera

Gera. Versammlungen in drei weiteren Städten.

Am Montagabend fanden erneut Versammlungen in vier Städten in der Region statt. Laut Polizei beteiligten sich in Gera 590 Teilnehmer an der Demo, in Schmölln 79, in Altenburg 630 und in Greiz 250. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es keine Zwischenfälle gegeben. Die Gründe für die Protestierenden, auf die Straße zu gehen, sind vielfältig, reichen von Unzufriedenheit mit der Regierung bis zum Ärger über sprunghaft steigende Preise in vielen Bereichen.