6 aus 25: Neues Soloprogramm des Kabarett Fettnäppchen feiert Premiere

Gera. Kabarettistin Eva-Maria Fastenau kombiniert Szenen und Lieder aus den sechs Soloprogrammen der letzten 25 Jahre und schaut, was sich seither getan hat.

Das Kabarett „Fettnäppchen“ feiert am Dienstag, 2. Mai um 20 Uhr Premiere mit dem neuen Soloprogramm „6 aus 25 – Die Kugel rollt weiter“ von und mit Eva-Maria Fastenau.

In sechs Soloprogrammen hat Kabarettistin Eva-Maria Fastenau die Probleme dieses Landes satirisch beleuchtet. Doch was hat sich in den 25 Jahren seit dem ersten Stück „Kinderlos“ geändert?! Allerhand – aber eben nicht zum Positiven! In ihrer „Sprechstunde ohne Chipkarte“ von 2010 wollte sie noch Medizin gegen Merkel-Allergie und Schäuble-Syndrom verteilen, aber heute nach Corona-Wahnsinn ist gegen Lauterbach-Unverträglichkeit kein Kraut mehr gewachsen. Als sie 2004 in „Nicht ohne meinen Willi“ nüscht wie weg wollte, „weil Paragrafenreiter und Verordnungsjunkies“ immer mehr Gebühren und Anträge verlangten, ahnte noch keiner, dass Inflation und Energiekrise dies alles noch übertreffen würden. Um einen Satz aus dem Programm „Würstchen mit Salat“ von 2002 zu zitieren: „Wir sind und bleiben nur die Würstchen und haben den Salat“.

Eva-Maria Fastenau kombiniert Szenen und Lieder aus den sechs Soloprogrammen der letzten 25 Jahre mit ihrer gewohnt charmanten und witzigen Art. Karten können bestellt werden unter Telefon: 0365 / 2 31 31 oder per Mail an gera@kabarett-fettnaeppchen.de.