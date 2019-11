Führung in der Uhlstraße zum Bauhaus-Tag in Gera.

60 Freiwillige zum Bauhaus-Tag

Viele Geraer erinnern sich sicher gern an den Bauhaustag am 11. August zurück. Die drei Organisatoren luden diese Woche die fleißigen Helfer zu einem Treffen ein, um Danke zu sagen. Der Oberbürgermeister, Julian Vornab, begrüßte alle Anwesenden und bedankte sich für das Engagement der Helfer. Über 60 Freiwillige waren zur Stelle, um den Bauhaustag für die Gerschen aber auch für die vielen Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet, ja selbst aus Frankreich und den Niederlanden zu einem Erlebnis werden zu lassen. Und Gera kann sich sehen lassen: Dieses Jahr sind über 10.000 Gäste nach Gera gekommen, um sich die Häuser des Neuen Bauens/Bauhaus mit einer Bauhaustour anzuschauen. Aber viele Gäste haben auch auf eigene Faust das „Bauhaus“ in Gera erkundet.

Heinz Röske, der Initiator des Bauhaustages, zeigte den „Bauhausfilm“– Impressionen und Gedanken zum Bauhaustag von Autor Ralf Braungart. In anschließenden zwanglosen Gesprächen wurde immer wieder der Wunsch geäußert, nächstes Jahr wieder solch einen Tag zu organisieren. Es wird einen neuen Erlebnis-Tag geben, teilt Organisatorin Karin Schumann mit. Anlehnend an das Thüringer „Jahr der Musik“ sollen Bauhaus und Musik verbunden werden. Es werden Chöre, Bands und Ensembles in Häusern des Neuen Bauens oder auf deren Freiflächen ihr Können darbieten. „Wir, die Organisatoren und Helfer freuen uns jetzt schon auf die vielen Besucher und werden mit Enthusiasmus diesen Tag vorbereiten und zu einem Erlebnis werden lassen“, so Karin Schumann.