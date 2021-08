61-Jähriger bei Kollision verletzt - Reifenplatzer sorgt für Unfall - Mehrfache Randale in Zeulenroda-Triebes

Gera/Zeulenroda-Triebes Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

Ein 61-jähriger Kraftradfahrer ist am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er in einen Unfall in Gera verwickelt war. Gegen 16 Uhr befuhr er hinter einem Pkw Ford die Straße des Friedens. Dabei bemerkte er laut Polizeiangaben scheinbar zu spät, dass der vor ihm befindlichen Ford nach rechts abbiegen wollte.

Trotz des Versuches auszuweichen, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 61-Jährige kam dabei zu Fall und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße kurzzeitig voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Reifenplatzer sorgt für Unfall

Ein Reifenplatzer hat am Dienstagmorgen dafür gesorgt, dass eine 41-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen ist. Wie die Polizei mitteilte, befuhr sie gegen 10.30 Uhr die Reichenbacher Straße von Kleinaga in Richtung Reichenbach, als plötzlich der hintere rechte Reifen platze.

In der Folge geriet sie nach links von der Fahrbahn, durchfuhr eine Böschung und kam letzten Endes auf der Straße wieder zum Stehen. Glücklicherweise blieben sowohl sie als auch ein Beifahrer unverletzt. Ein Rettungswagen wurde vorsorglich hinzugerufen. Zudem musste der Wagen der 41-Jährigen abgeschleppt werden.

In leerstehendem Gebäude randaliert

Am Wochenende sind bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude in der Wema-Straße in Zeulenroda-Triebes eingebrochen und haben dabei verschiedene Sachbeschädigungen begangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661 6210 entgegen.

Sachbeschädigungen in alter Lagerhalle

Am Sonntag, zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine leerstehende Lagerhalle in Zeulenroda-Triebes eingebrochen. Hier beschädigten sie laut Polizeiangaben ein Tor, eine Seitenwand und eine Tür.

Hinweise zu den bislang Unbekannten, bei denen es sich um vier Jugendliche handeln soll, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Schnur über Straße gespannt

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter im Bereich Bendenreihe/ Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes randaliert. Wie die Polizei mitteilte, wurden Schilder umgeworfen, Blumenkästen beschädigt, das Glas einer Telefonzelle zerstört und eine Schnur über die Straße gespannt, welche nicht zu erkennen war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661 6210.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: