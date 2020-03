7,3 Millionen Euro mehr für Gera in diesem Jahr

25 Millionen zusätzliche Mittel für Investitionen bis 2024, etwa 7,3 Millionen Euro davon noch in diesem Jahr – so profitiert die Stadt Gera vom nun im Landtag beschlossenen Investitionspaket für die Thüringer Kommunen von über einer halben Milliarde Euro von 2020 bis 2024. Auf diese Zahlen machten nach der Landtagsentscheidung zunächst die Geraer Linken aufmerksam.

Geraer Linke nennen weitere Schulen und ein Freibad als nun mögliche Investitionen

„Wichtige Investitionen, für die es in der Vergangenheit keine Mittel gab, können damit zusätzlich finanziert werden“, so Landtagsabgeordneter und Stadtratsmitglied Daniel Reinhardt. Sein Fraktionskollege in Stadt und Land, Andreas Schubert, nennt konkrete Beispiele: „Wir kommen nun deutlich schneller zur Abarbeitung der Prioritätenliste bei den Schulbauinvestitionen, so zum Beispiel bei der SBBS Gesundheit und Soziales in Bieblach-Ost und der Regelschule 4 in Lusan.“ Aber auch das „von den Einwohnern unserer Stadt so schmerzlich vermisste Freibad“ könne damit auf den Weg gebracht werden, ist Schubert sicher.

Nun sei es an der Verwaltung und den gewählten Gremien, gemeinsam einen Plan zur Umsetzung zu diskutieren, schreiben die Linken, laut denen die zusätzlichen Mittel für 2020 noch in diesem Monat überwiesen würden. Wie die Geraer Stadtverwaltung dazu auf Nachfrage erklärt, werde man dem Stadtrat „aufgrund der Ladungsfristen regulär frühestens zur Sitzung am 2. April eine Beschlussvorlage zur Verwendung der Mittel vorlegen können.“

Die nächste Stadtratssitzung ist bereits am Donnerstag, nicht mal eine Woche nach der Landtagsentscheidung. Ob tatsächlich in der April-Sitzung beschlossen werden kann, hängt womöglich auch davon ab, was in den Fachausschüssen ab 23. März diskutiert werden kann. Über die Verwendung der ab 2021 fließenden Mittel soll dann in den jeweiligen Haushaltsplanungen für jene Jahre beraten werden.

Kritik am Vorsitzenden des Geraer Haushaltsausschusses

Scharfe Kritik übt Links-Politiker Schubert daran, dass mit Dieter Laudenbach (AfD) im Landtag der Vorsitzende des Geraer Haushalts- und Finanzausschusses dem Investitionspaket ab 2021 nicht zustimmte. Man habe sich enthalten, betont Laudenbach in einer Mitteilung der AfD. Er unterscheidet die zwei Beschlüsse, die der Landtag fasste. Dem ersten über 168 Millionen Euro in diesem Jahr habe auch die AfD zugestimmt, weil der durch die derzeitige Einnahmesituation und Rücklagen gedeckt sei. Der Vorschlag von Rot-Rot-Grün über weitere 400 Millionen von 2021 bis 2024 würde dagegen auf dem „Prinzip Hoffnung“ basieren, da nach seinen Worten die „Rücklagen nunmehr fast aufgebraucht“ seien.

Laudenbach betont, dass es seiner Fraktion zu verdanken sei, dass die Möglichkeit der Schuldentilgung im Gesetz verankert wurde, so dass nicht zwangsläufig „zweifelhafte Projekte zu derzeit überhöhten (Bau-)Kosten“ in Angriff genommen werden müssten, „nur um am Ende nicht ganz leer auszugehen.“