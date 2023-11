70 Jahre alter Oldtimer geht in Gera in Flammen auf

Gera. In Gera ist ein Oldtimer vollständig ausgebrannt. Der Sachschaden ist immens.

Bei einem Fahrzeugbrand in Gera ist am Freitag erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wollte ein Oldtimerliebhaber mit seinen 70 Jahre alten Auto nach einer kurzen Ausfahrt zu Hause in der Herderstraße einparken. Dabei habe das Fahrzeug plötzlich angefangen zu brennen. Der Fahrer versuchte zunächst selbst das Feuer mit einer Decke zu ersticken.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte das Feuer. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt festgestellt werden. Der Oldtimer brannte komplett aus. Es entstand einen Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

