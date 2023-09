79 Jahre später: Zwei Geraerinnen bringen den Gedenkkranz nach Arnheim

Arnheim/Gera. Erinnert wird in der holländischen Partnerstadt an die Operation Market Garden der Alliierten im Zweiten Weltkrieg.

Als Botschafterinnen der Stadt Gera reisten Karin Schumann und Steffi Kopp in die niederländische Partnerstadt Arnheim, um an der jährlichen Gedenkfeier anlässlich des 79. Jahrestages der Operation Market Garden teilzunehmen. Darüber informiert die Geraer Stadtverwaltung.

Gemeinsam mit Maurits van de Geijn, Beigeordneter der Stadt Arnheim, besuchten die beiden Geraerinnen eine Gedenkfeier im Stadtbezirk Lombok, wo im Jahr 1944 eine große Zahl alliierter Soldaten abgesetzt wurde, um nach acht Kilometern Marsch die Brücke der Stadt zu erreichen. Viele Soldaten schafften es nicht an das Ziel.

Der Gedenkkranz der Stadt Gera wurde nach einem gemeinsamen Schweigemarsch mit Gästen aus Großbritannien, Kanada, den USA, Polen, Australien sowie Deutschland am Airborne-Plein niedergelegt. Die Operation Market Garden war eine der größten Operationen der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs. Deren Ziel bestand darin, wichtige Brücken im Osten der Niederlande zu erobern, damit die Armeen der Alliierten über die Flüsse hinweg nach Deutschland vorrücken können. Diesem Ereignis und seiner zahlreichen Opfer wird jährlich in Geras Partnerstadt Arnheim gedacht. An der Gedenkfeier nahmen auch 2023 wieder tausende Bürgerinnen und Bürger teil, heißt es.