82-jähriger Autofahrer stößt in Gera mit Straßenbahn zusammen

Gera. Ein 82-Jähriger wollte in Gera von seiner Grundstücksausfahrt fahren. Dabei stieß er mit einer vorbeifahrenden Straßenbahn zusammen.

In der Berliner Straße in Gera kam es am Mittwochvormittag um 10.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Der 82-jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizeimitteilte mitteilte, fuhr der 82-Jährige aus seiner Grundstücksauffahrt auf die Berliner Straße. Dabei übersah er die Straßenbahn, die Vorfahrt hatte. Daraufhin stießen beide Fahrzeuge zusammen.