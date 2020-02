Eine Rentnerin ist in Gera angegriffen worden (Symbolfoto).

Gera. Ein Unbekannter hat am Samstag eine Seniorin geschlagen. Die Frau konnte den Mann beschreiben.

89-Jährige nach dem Einkauf in Gera angegriffen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

89-Jährige nach dem Einkauf in Gera angegriffen

Eine 89-Jährige auf dem Weg von ihrem Einkauf nach Hause ist am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr von einem Unbekannten in Gera-Lusan in der Kiefernstraße angegriffen worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, schlug der Unbekannte der Frau auf den Hinterkopf und auf den Rücken. Die 89-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Frau beschrieb den Täter als ca. 20-jährigen Mann mit ungepflegten Äußeren. Zur Tatzeit trug dieser eine schwarze Hose und eine stark verschmutzte Jacke.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Körperverletzung auf. Zeugen werden gebeten, sich unter 0365-8290 bei der Polizei zu melden.

Unbekannte schlagen Frau auf Nachhauseweg in Altenburg zusammen

Zigarettenautomat mit Pyrotechnik gesprengt - Parkscheinautomat aus Verankerung gerissen