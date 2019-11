Gera. Am kommenden Samstag, dem 23. November, lockt der 9. Bauern- und Handwerkermarkt in Struth. 36 Händler haben ihr Kommen zugesagt.

9. Struther Bauernmarkt

Am Samstag, dem 23. November, findet der 9. Bauern- und Handwerkermarkt statt. Von 10 bis 17 Uhr lockt buntes Markttreiben rund um die „Kirche“ am Ochsenteich. Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl von Händlern haben die Marktorganisatoren das Gelände in diesem Jahr erweitert. 36 Händler aus der Region haben zur 9. Auflage ihr Kommen zugesagt. Sie werden Leckereien wie Struther Schafskäse, Straußenfleisch, Brot aus dem Holzbackofen, Fisch, Honig, Gelee, Marmelade, Spirituosen und ein besonderes Bier anbieten. Besucher können aus einer Vielzahl von regionalen Produkten wählen, so Kerzen, Keramik, Alpakawollartikel, Korbwaren, Blumen und Adventsgestecke, Obst, Gemüse, Nähwaren sowie Seifen. „Wir freuen uns auch über einige neue Teilnehmer, beispielsweise einen Gewürzhändler und einen Handwerker, der Holzprodukte wie Küchenbretter, Holzquirle und ähnliches anbietet“, blickt Frank Oberländer, 2. Vorsitzender des Heimatvereins, voraus. Auch typisch bäuerliche Produkte wie Pantoffeln und Socken gibt es zu erwerben.

Der Struther Drechselkünstler Martin Preller gibt sich wieder ein Stelldichein und lädt zu Schauvorführungen ein. Mit Böllerschüssen aus der Kanone grüßt das Lützower Freicorps die Besucher. Für die jüngsten Gäste wird erstmals eine Bastelecke organisiert. Mutige können sich im Kinderbogenschießen versuchen, organisiert von einem Zwickauer Verein. Am Lagerfeuer dürfen junge Leute kostenlos Stockbrot backen. Apropos backen: Wie in jedem Jahr sorgen die Struther Frauen für leckere Kuchen. Sie wollen wieder über 40 verschiedene Sorten anbieten.

Parkplätze für Besucher sind ausreichend vorhanden. Seit neuem organisiert den Markt der Heimatverein „Struth 1416“, der sich soeben im November neu gegründet hat. Ihm gehören aktuell acht Mitglieder an. „Wir werden auf jeden Fall wachsen“, versichert Frank Oberländer. Der Verein mit Michael Weber als 1. Vorsitzenden will auch künftig die Organisation und Durchführung des Bauernmarktes in die Hand nehmen.

9. Bauern- und Handwerkermarkt: 23. November, 10 bis 17 Uhr, Struth, Gemeinde Harth-Pöllnitz.